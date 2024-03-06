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Индиан-Уэллс-2024, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 1-го игрового дня

Сегодня, 6 марта, стартует турнир серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Призовой фонд соревнований составляет почти $ 9 млн.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием некоторых матчей первого игрового дня соревнований у мужчин в Индиан-Уэллсе.

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Расписание первого игрового дня

Танаси Коккинакис (Австралия) – Маркос Гирон (США) – начало матча в 22:00 мск;

Александр Шевченко (Казахстан) – Доминик Кёпфер (Германия) – начало матча в 23:00 мск;

Кристофер Юбэнкс (США) – Брэндон Накашима (США) – начало матча в 23:15 мск;

Фабиан Марожан (Венгрия) – Алексей Попырин (Австралия) – начало матча в 0:30 мск (в ночь на 7 марта);

Душан Лайович (Сербия) – Эмиль Руусувуори (Финляндия) – начало матча в 0:40 мск (7 марта);

Энди Маррей (Великобритания) – Давид Гоффен (Нидерланды) – начало матча в 1:00 мск (7 марта);

Борна Чорич (Хорватия) – Себастьян Офнер (Австрия) – начало матча в 5:00 мск (7 марта);

Якуб Меншик (Чехия) – Хон Сон Чан (Южная Корея) – начало матча в 6:20 мск (7 марта).

Напомним, турнир завершится 17 марта. Действующим победителем является Карлос Алькарас.