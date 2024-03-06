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Российские теннисисты смогут выступить на ОИ-2024 в нейтральном статусе

Российские теннисисты смогут выступить на ОИ-2024 в нейтральном статусе
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Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение о допуске спортсменов России и Беларуси на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе, говорится в заявлении на официальном сайте организации.

Сообщается, что нейтральные спортсмены должны будут соответствовать требованиям к отбору, которые изложены в регламентах ITF.

«Решение ITF совпадает с позицией большинства международных федераций в отношении спортсменов, участвующих в Олимпиаде 2024 года в Париже», — сообщается в заявлении.

По данным газеты «Коммерсантъ», это решение касается не только двух одиночных, но и трёх парных разрядов — мужского, женского и микста.

Отметим, что отбор на Олимпиаду будет осуществляться согласно рейтингам АТР и WTA, которые будут опубликованы 10 июня. По правилам в одиночных разрядах каждая страна может выставить максимум по четыре игрока.

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