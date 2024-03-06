Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Ольховский высказался о решении допустить российских теннисистов до ОИ-2024

Андрей Ольховский высказался о решении допустить российских теннисистов до ОИ-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский считает, что, несмотря на то что теннисисты выступают под нейтральным статусом, все знают, что они из России.

«Здорово, что есть такое решение. С другой стороны, каждый решает для себя, участвовать или нет. Здесь у каждого своё отношение. В любом случае если наши спортсмены принимают участие в каких-то соревнованиях, то все знают, что это спортсмены из России. Представители нашей страны играют, показывают, что они одни из сильнейших в мире в теннисе. На мой взгляд, это здорово», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сегодня, 6 марта, Международная федерация тенниса приняла решение о допуске российских теннисистов на Олимпиаду в Париже, которая пройдёт в 2024 году.

Материалы по теме
Российские теннисисты смогут выступить на ОИ-2024 в нейтральном статусе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android