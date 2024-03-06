Чесноков: может, другие виды спорта возьмут пример с тенниса и будут благосклонны к России

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP советский и российский теннисист Андрей Чесноков высказался о допуске российских теннисистов к ОИ-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«Я очень рад за теннис, но в других видах спорта всё очень печально. Доволен за наших теннисистов. Это большой шаг. Может быть, другие виды спорта возьмут пример с тенниса и будут более благосклонны к России. Может, разрешат участвовать всем в следующий раз. Но я не думаю, что тут надо пить шампанское. Хорошо, что есть хоть какой-то шаг», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее стало известно, что Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение о допуске спортсменов России и Беларуси на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе.