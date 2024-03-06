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Андрей Рублёв объявил об открытии благотворительного фонда помощи детям

Андрей Рублёв объявил об открытии благотворительного фонда помощи детям
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Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв объявил об открытии благотворительного фонда помощи детям.

«Наша цель — обеспечить необходимыми ресурсами и поддержкой детей по всему миру, которые борются с серьёзными заболеваниями.

Благодаря огромной поддержке нашей первой коллекции бренда Rublo за последние несколько месяцев мы собрали более $ 150 тыс. Это невероятное достижение заложило прочный фундамент для процветания нашей миссии.

Для меня это очень важно. Я бы хотел использовать свою платформу и теннисную карьеру для того, чтобы делать больше, чем просто играть. Это о том, чтобы отдавать больше, чем получаешь», — написал Рублёв в социальных сетях.

Фото: личный архив андрея рублёва

Напомним, 13 декабря Рублёв сообщил о запуске интернет-магазина для продажи собственного бренда одежды Rublo (название — производное от фамилии). Слоганом бренда является фраза: «Играй ради детей, играй для света». При этом Андрей сообщил, что коллекция не будет иметь для него коммерческой прибыли.

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