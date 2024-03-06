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Чесноков назвал главных фаворитов женского турнира в Индиан-Уэллсе

Чесноков назвал главных фаворитов женского турнира в Индиан-Уэллсе
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP советский и российский теннисист Андрей Чесноков рассказал, кого он считает главным фаворитом женского турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Фаворитками в женской сетке являются Свёнтек, Соболенко, Гауфф, а потом все оставшиеся. А ещё мне очень нравится Чжэн Циньвэнь. Она с каждым турниром играет всё солиднее и увереннее.

Но всегда будут какие-то неожиданности. Кто-то может «выстрелить». От кого мы этого совсем не ожидаем», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

Отметим, что турнир пройдёт c 6 по 17 марта. Призовой фонд соревнований составляет почти $ 9 млн. Из российских теннисисток в турнире принимают участие Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова, Анатасия Потапова, Мирра Андреева, Элина Аванесян, Анна Блинкова, Диана Шнайдер.

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