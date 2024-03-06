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Наталья Вихлянцева рассказала, как относится к Шамилю Тарпищеву

Наталья Вихлянцева рассказала, как относится к Шамилю Тарпищеву
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Российская теннисистка, победительница трёх турниров ITF Наталья Вихлянцева поделилась своим мнением о президенте Федерации тенниса России Шамиле Тарпищеве, назвав его гуру тенниса.

«Если бы его не было, то я не знаю, как сложилась бы история тенниса, была бы вообще такая популярность у этого вида спорта в России. Ведь именно благодаря ему теннис начал жить такую яркую жизнь. Он очень внимательный и грамотный человек, настоящий теннисный гуру.

Я очень благодарна, что знакома с Шамилем Тарпищевым. За то, что были праздничные ужины во время Кубка Федерации, когда мы сидели все за одним столом и слушали истории разных лет», — приводит слова Вихлянцевой Metaraitings.

Напомним, Тарпищев с 1974 по 1991 год был главным тренером сборной СССР по теннису. С 1999 года стал президентом Всероссийской теннисной ассоциации и по сей день занимает этот пост.

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