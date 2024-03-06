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Вихлянцева рассказала, почему сделала паузу в спортивной карьере

Вихлянцева рассказала, почему сделала паузу в спортивной карьере
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27-летняя российская теннисистка и победительница трёх турниров ITF Наталья Вихлянцева рассказала, почему брала перерыв на полтора года и нигде не выступала.

«С 2019 года меня беспокоят травмы. Мечтала вернуться как минимум в топ-50 и в 2022 году сыграла в квалификации «Ролан Гаррос», а затем нас не допустили до Уимблдона. Дальше ужасно сыграла свой последний матч в Чехии. Ещё и навалились травмы. Тогда я решила, что возьму паузу. По-прежнему в ней нахожусь», — приводит слова Вихлянцевой Metraitings.

Также, по словам теннисистки, окончательного решения о завершении карьеры она не приняла.

Ранее Вихлянцева рассказывала, что считает Шамиля Тарпищева, нынешнего президента Федерации тенниса России, настоящим гуру этого вида спорта.

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