Вихлянцева рассказала, почему сделала паузу в спортивной карьере

27-летняя российская теннисистка и победительница трёх турниров ITF Наталья Вихлянцева рассказала, почему брала перерыв на полтора года и нигде не выступала.

«С 2019 года меня беспокоят травмы. Мечтала вернуться как минимум в топ-50 и в 2022 году сыграла в квалификации «Ролан Гаррос», а затем нас не допустили до Уимблдона. Дальше ужасно сыграла свой последний матч в Чехии. Ещё и навалились травмы. Тогда я решила, что возьму паузу. По-прежнему в ней нахожусь», — приводит слова Вихлянцевой Metraitings.

Также, по словам теннисистки, окончательного решения о завершении карьеры она не приняла.

Ранее Вихлянцева рассказывала, что считает Шамиля Тарпищева, нынешнего президента Федерации тенниса России, настоящим гуру этого вида спорта.