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Кори Гауфф появилась на обложке Vogue

Кори Гауфф появилась на обложке Vogue
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Американская теннисистка и третья ракетка мира в одиночном разряде Кори Гауфф появилась на обложке апрельского номера журнала Vogue.

19-летнюю спортсменку фотографировала Энни Лейбовиц, интервью у Гауфф взяла Эбби Агуайр. Статья в журнале называется «В погоне за совершенством». На самой теннисистке платье от Майкла Корса.

Напомним, несмотря на юный возраст, Гауфф стала чемпионкой Открытого чемпионата США по теннису, дошла до финала «Ролан Гаррос» и является экс первой ракеткой в парном разряде.

Сейчас Гауфф является одной из участниц турнира в Индиан-Уэллс, определившейся под третьим номером посева. Она пропускает первый раунд поединков, а во втором встретится с победительницей матча между Сиюй Ван и Кларой Бюрель.

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