Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Симоне Халеп предоставили уайлд кард на турнир в Майами

Симоне Халеп предоставили уайлд кард на турнир в Майами
Комментарии

Румынской теннисистке и победительнице двух турниров Большого шлема Симоне Халеп предоставили уайлд кард для участия в турнире категории WTA-1000 в Майами (США).

Халеп была дисквалифицирована на четыре года по решению CAS за нарушение антидопинговых правил. На Открытом чемпионате США по теннису в 2022 году в её организме обнаружили запрещенное вещество роксадустат Изначально дисквалификация отсчитывалась с 7 октября 2022 года и продлится должна была по 6 октября 2026 года. Также теннисистке были аннулированы все результаты, отсчитывая с даты дисквалификации.

Однако после апелляции Халеп, Спортивный арбитражный суд сократил срок дисквалификации до девяти месяцев.

Напомним, турнир пройдёт с 19 по 30 марта. Теперь Халеп сможет сыграть впервые после перерыва. Спортсменка заявляла, что очень ждёт этого момента и хочет вернуться на корт.

Материалы по теме
Халеп опубликовала эмоциональное заявление о решении CAS сократить её дисквалификацию
Материалы по теме
Чемпионка двух ТБШ возвращается! Халеп щедро сократили срок отстранения и разрешили играть
Чемпионка двух ТБШ возвращается! Халеп щедро сократили срок отстранения и разрешили играть
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android