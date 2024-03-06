Симоне Халеп предоставили уайлд кард на турнир в Майами

Румынской теннисистке и победительнице двух турниров Большого шлема Симоне Халеп предоставили уайлд кард для участия в турнире категории WTA-1000 в Майами (США).

Халеп была дисквалифицирована на четыре года по решению CAS за нарушение антидопинговых правил. На Открытом чемпионате США по теннису в 2022 году в её организме обнаружили запрещенное вещество роксадустат Изначально дисквалификация отсчитывалась с 7 октября 2022 года и продлится должна была по 6 октября 2026 года. Также теннисистке были аннулированы все результаты, отсчитывая с даты дисквалификации.

Однако после апелляции Халеп, Спортивный арбитражный суд сократил срок дисквалификации до девяти месяцев.

Напомним, турнир пройдёт с 19 по 30 марта. Теперь Халеп сможет сыграть впервые после перерыва. Спортсменка заявляла, что очень ждёт этого момента и хочет вернуться на корт.