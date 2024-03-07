Анжелика Кербер обыграла Петру Мартич в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе
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Сегодня, 6 марта, стартовал турнир категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В первом круге на паркете встретились Анжелика Кербер из Германии и хорватская теннисистка Петра Мартич. В двух сетах победу одержала Кербер — 6:3, 6:4.
Матч продолжался 1 час 29 минут. Мартич выполнила три подачи навылет и реализовала два из четырёх брейк-пойнтов. По пять двойных ошибок на счету каждой из теннисисток. Кербер смогла выполнить один эйс и реализовать 4 брейк-пойнта из 11.
Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
06 марта 2024, среда. 22:10 МСК
Анжелика Кербер
А. Кербер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Петра Мартич
П. Мартич
Отметим, что в трёх личных встречах дважды победа оставалась за хорваткой.
Кербер предстоит во втором раунде выйти на корт против Елены Остапенко из Латвии. Остапенко пропустила первый круг, и первый для неё матч в рамках турнира будет именно с немецкой теннисисткой.
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