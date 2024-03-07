Анжелика Кербер обыграла Петру Мартич в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 6 марта, стартовал турнир категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В первом круге на паркете встретились Анжелика Кербер из Германии и хорватская теннисистка Петра Мартич. В двух сетах победу одержала Кербер — 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 29 минут. Мартич выполнила три подачи навылет и реализовала два из четырёх брейк-пойнтов. По пять двойных ошибок на счету каждой из теннисисток. Кербер смогла выполнить один эйс и реализовать 4 брейк-пойнта из 11.

Отметим, что в трёх личных встречах дважды победа оставалась за хорваткой.

Кербер предстоит во втором раунде выйти на корт против Елены Остапенко из Латвии. Остапенко пропустила первый круг, и первый для неё матч в рамках турнира будет именно с немецкой теннисисткой.