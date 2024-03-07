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Фото: эмоции Мирры Андреевой после поражения в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Фото: эмоции Мирры Андреевой после поражения в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе
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Российская теннисистка Мирра Андреева эмоционально отреагировала на поражение в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе. Напомним, в матче первого круга россиянка уступила 131-й ракетке мира, американке Кэти Волынец со счётом 5:7, 5:7.

Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
07 марта 2024, четверг. 00:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5
7 		7
         
Кэти Волынец
США
Кэти Волынец
К. Волынец

После матча Андреева выглядела крайне разочарованной. Она села на скамейку и закрыла лицо руками.
Во втором круге Волынец сыграет с теннисисткой из Туниса шестой ракеткой мира Онс Жабер.

Фото: Скриншот из трансляции

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая в финале прошлого года обыграла в белоруску Арину Соболенко.

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