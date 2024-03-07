Фото: эмоции Мирры Андреевой после поражения в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Мирра Андреева эмоционально отреагировала на поражение в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе. Напомним, в матче первого круга россиянка уступила 131-й ракетке мира, американке Кэти Волынец со счётом 5:7, 5:7.

После матча Андреева выглядела крайне разочарованной. Она села на скамейку и закрыла лицо руками.

Во втором круге Волынец сыграет с теннисисткой из Туниса шестой ракеткой мира Онс Жабер.

Фото: Скриншот из трансляции

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая в финале прошлого года обыграла в белоруску Арину Соболенко.

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