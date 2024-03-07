Андрей Рублёв – об инциденте на турнире в Дубае: я никто, чтобы такое себе позволять

Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв извинился за мат в отношении линейного судьи в полуфинальном матче турнира в Дубае (ОАЭ).

«Я виноват и не позволительно так себя вести, так повышать голос. Не важно, судья это, линейный судья, зритель или обычный человек. Я никто, чтобы такое себе позволять. Неважно прав он или нет. Это неуважительно. Я чувствую за это вину и мне стыдно, что позволил себе такое. По сути, я себе это много раз позволял и до этого инцидента. Просто раньше к этому было меньше внимания», — сказал Рублёв в интервью на YouTube-канале БОЛЬШЕ!

Напомним, Рублёв был дисквалифицирован с соревнований в самой концовке решающего, третьего сета встречи с представителем Казахстана Александром Бубликом.

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