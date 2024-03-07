Даниил Медведев прокомментировал допуск российских теннисистов на ОИ в нейтральном статусе

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев заявил, что готов выступить в одиночном и парном разряде на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) после допуска россиян на соревнования.

«Если смогу, я буду выступать. Я буду играть в одиночном и парном разряде. В Токио я получил потрясающий опыт. Вероятно, это одно из самых ярких воспоминаний в моей спортивной жизни, хотя в теннисе все склонны думать, что турниры „Большого шлема“ важнее.

Что касается нейтрального статуса, я буду следовать правилам. Если допуск под нейтральным флагом, я буду играть под нейтральным флагом. Постараюсь показать хороший теннис и победить», — приводит слова Медведева Reuters.

Ранее стало известно, что Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение о допуске спортсменов России и Беларуси на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе. При этом для получения лицензии на участие теннисисты должны соответствовать ряду критериев, обозначенных в регламенте ITF.