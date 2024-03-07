Селиваненко прокомментировал поражение Мирры Андреевой в 1-м круге турнира в Индиан-Уэллсе

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко высказался о поражении 38-й ракетки мира 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой в матче первого круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).Селиваненко подчеркнул, что не стоит делать сенсацию из каждого результата спортсменки.

«Я уже много раз говорил и повторю ещё раз — не вижу смысла делать сенсацию из её каждой победы или поражения. Любой результат — это рутинный процесс, становления теннисиста, как высококлассного игрока», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Напомним, в первом круге соревнований в США Андреева проиграла 131-й ракетке мира американке Кэти Волынец со счётом 5:7, 5:7. Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Действующей чемпионкой соревнований является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.