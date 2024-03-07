Рублёв: все эти месяцы работа над фондом помощи детям кипела, наконец-то всё получилось

Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о развитии благотворительного фонда помощи детям.

«В прошлом году выпал шанс стать амбассадором клиники, которая занимается лечением детей. Сейчас лучший момент, чтобы делать фонд. Все эти месяцы работа кипела, и наконец-то всё получилось. Внимание – на детях, кому нужны лечение, медикаменты разного типа и операции. Также возможна финансовая помощь клинике», — сказал Рублёв в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!»

Накануне Рублёв объявил об открытии фонда помощи детям. Российский теннисист выступит на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), который проходит с 6 по 17 марта. Соперником Рублёва во втором круге соревнований станет британский спортсмен Энди Маррей.