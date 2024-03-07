«Я приехал ради защиты титула». Алькарас — о планах на турнир в Индиан-Уэллсе

Вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас рассказал, что планирует защитить титул в Индиан-Уэллсе, несмотря на то что это будет трудно из-за уровня соперников.

«Я приехал ради защиты титула. Это трудно, ведь сюда приехали лучшие игроки мира, некоторые уже показывают высочайший уровень тенниса в этом году. Я знаю, что мне придётся нелегко, но я здесь, чтобы постараться защитить титул. Я хорошо чувствую себя на тренировках.

Наверное, некоторых людей волнует состояние моей лодыжки. Посмотрим, буду ли я и дальше готов на 100%, но мне уже лучше. Посмотрим, как пойдёт турнир. Но я здесь, чтобы защитить титул, и все мои мысли заняты только этим», — приводит слова Алькараса пресс-служба АТР.

Напомним, в 2023 году Алькарас стал чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе, в финале он одержал победу над российским теннисистом Даниилом Медведевым в двух сетах.

Ранее другой теннисист, Янник Синнер из Италии, рассказал, что готов к борьбе с Алькарасом за второе место в рейтинге АТР. Сейчас разница между теннисистами 525 очков.