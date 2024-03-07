Коллинз: многие говорили: «Ты уже завершаешь карьеру?» А я отвечала: «Ну, мне 30 лет»

Американская теннисистка Даниэль Коллинз рассказала, как приняла решение о завершении карьеры. В январе 30-летняя спортсменка объявила, что уйдёт из тенниса в текущем сезоне.

«Я готова к следующей главе жизни. Это было хорошее путешествие, но есть другие цели, которых я хочу достичь. Забавно, что многие люди говорили: «Ты уже завершаешь карьеру?» А я отвечала «Ну, мне 30 лет». Я воспринимаю как комплимент, когда люди говорят: «Боже мой, тебе же правда 30». Думаю, это происходит потому, что я не была в туре на протяжении долгого времени, но в некотором смысле это кажется вечностью.

Теннис был действительно большой частью моей жизни, но мне не обязательно этим заниматься. Я могу делать что-то ещё. Я вполне уверена в своих способностях, которые могу раскрыть за пределами теннисного корта. Я могу быть успешной в разных сферах, если захочу. Поэтому решение было довольно лёгким. Особенно с учётом желания завести детей и создать семью», — приводит слова Коллинз Tennis.com.