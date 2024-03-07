«Новость добавляет мотивацию для возвращения на корт». Веснина — о допуске теннисистов

Олимпийская чемпионка Елена Веснина отреагировала на допуск ITF к участию на Олимпийских играх в Париже российских и белорусских спортсменов.

«Сомнения по поводу допуска были, от нас уже ничего не зависело в данной ситуации. Поэтому новость обрадовала. Рада за наших и белорусских теннисистов, которые смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже. Это большая радость для спортсменов. Для многих Олимпиада — главное событие в жизни, о котором спортсмены мечтают.

Эта новость добавляет мотивацию для возвращения на корт. Хотелось бы, с учётом Олимпиады, сразу начать играть с кем-то из наших девушек, времени не так много остаётся. Но скамейка у сборной длинная, даже если у меня не получится отобраться, я, поверьте, не сильно расстроюсь», — приводит слова Весниной Metaraitings.

Напомним, 6 марта стало известно, что Международная федерация тенниса допускает российских и белорусских теннисистов для выступления на Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом. Спортсменам также необходимо выполнять те критерии, которые ранее выдвинул МОК. В миксте теннисисты выступить не смогут.