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Медведев включил Джоковича, Синнера и Алькараса в список неудобных соперников

Медведев включил Джоковича, Синнера и Алькараса в список неудобных соперников
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Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о списке из 16 неудобных для него соперников.

«Этот список составлял Жиль Сервара. Если я начну этим заниматься, то у меня вообще мозги полетят, не смогу больше в теннис играть. На самом деле в списке было меньше 16 теннисистов, а идея была в том, что хорошо знающий меня Сервара и хорошо игравший против меня Симон могли бы подсказать, как и против каких игроков мне нужно улучшить свою игру. В списке есть Джокович, Синнер и Алькарас», — сказал Медведев в эфире You-Tube-канала «Больше!».

Медведев и первая ракетка мира Новак Джокович провели между собой 14 встреч, в которых девять побед одержал сербский теннисист. В противостоянии с третьим номером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером россиянин одержал шесть побед в 10 матчах. Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас выиграл три матча у Медведева при двух поражениях.

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