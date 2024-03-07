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Свёнтек: может, будет разумнее пропускать некоторые турниры, но сейчас хочу играть везде

Свёнтек: может, будет разумнее пропускать некоторые турниры, но сейчас хочу играть везде
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Первая ракетка мира 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, что думает о сокращении количества турниров в своём календаре в будущем.

«Может быть, в будущем будет разумнее пропускать некоторые турниры, чтобы сосредоточиться на важных соревнованиях. Планировать календарь так, чтобы не торопясь зарабатывать очки. Некоторые из лучших, более опытных игроков так делают, и я тоже об этом думаю. Но сейчас я нахожусь на том этапе, когда хочу играть везде. Особенно на турнирах, где я чувствую себя комфортно. Конечно, хочется подойти к Олимпиаде в оптимальном состоянии. Хочу оставаться свежей и иметь достаточно времени на восстановление. Посмотрим, если пропуск турниров будет необходим, я это сделаю», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

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