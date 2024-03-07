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Медведев: Симон добавляет какие-то вещи в мою игру, которые мне помогают

Медведев: Симон добавляет какие-то вещи в мою игру, которые мне помогают
Даниил Медведев и Жиль Симон.
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Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал об идее включения в свобю команду бывшего французского теннисиста Жиля Симона.

«Когда я думаю о включении кого-либо в свою команду, то сразу представляю будет ли мне комфортно с ним. С Серварой мне очень комфортно, но когда встал вопрос о том сможет ли он быть со мной на всех турнирах сезона, то я подумал о том кого бы добавить. И Симон действительно старается добавить какие-то вещи в мою игру, которые я уже делал в Дубае и которые мне помогали», — сказал Медведев в эфире You-tube-канала «Больше».

Ранее стало известно, что бывшая шестая ракетка мира, француз Жиль Симон будет подменять основного тренера Даниила Медведева Жиля Сервару на некоторых турнирах. Так, Симон будет сопровождать Даниила на «Мастерсах» в Мадриде и Париже.

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