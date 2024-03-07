Медведев: если бы меня спросили про PlayStation, я бы ого-го как обрадовался

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, не надоели ли ему вопросы о сотрудничестве с Жилем Симоном.

«Какая разница, на какие вопросы отвечать. Если бы меня спросили про PlayStation, я бы ого-го как обрадовался. А так вопросы как вопросы. Всё хорошо», — сказал Медведев в эфире YouTube-канала «Больше!»

Ранее россиянин рассказал о списке из 16 неудобных для него теннисистов, в который включены Новак Джокович, Карлос Алькарас и Янник Синнер.

В данный момент 28-летний Медведев готовится к старту «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Он начнёт турнир со второго круга, в котором сыграет с победителем пары Флавио Коболли (Италия) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания).