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Даниил Медведев поделился настроем на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев поделился настроем на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе
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Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился настроем на выступление на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В прошлом году Медведев до старта американской серии успел завоевать три титула, а в Индиан-Уэллсе дошёл до финала.

«Очевидно, что я приехал сюда без той уверенности, которая у меня была в прошлом году. Но я полон решимости извлечь из этого опыта максимум пользы и сделать всё возможное, чтобы пройти далеко по сетке.

И я полон решимости не винить покрытие в том, что будет происходить на корте (ранее Медведев неоднократно жаловался на то, что корт в Индиан-Уэллсе слишком медленный для харда)», — сказал Медведев на пресс-конференции, посвящённой старту турнира.

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