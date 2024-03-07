Даниил Медведев — о теннисистах: мне кажется, иногда мы слишком много думаем

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о противоречивости тенниса как вида спорта.

«Теннис любопытен тем, что в момент, когда тебе удаётся выйти из полосы неудач, ты чувствуешь себя непобедимым. Но, с другой стороны, когда ты играл отлично и вдруг потерпел поражение, ты сразу же теряешь много уверенности и начинаешь ненавидеть себя. Мне кажется, что иногда мы (теннисисты) слишком много думаем», — сказал Медведев на пресс-конференции, посвящённой старту турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

В стартовом для себя матче прошлогодний финалист Медведев сразится с победителем матча Флавио Коболли (Италия) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания).