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Даниил Медведев — о теннисистах: мне кажется, иногда мы слишком много думаем

Даниил Медведев — о теннисистах: мне кажется, иногда мы слишком много думаем
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Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о противоречивости тенниса как вида спорта.

«Теннис любопытен тем, что в момент, когда тебе удаётся выйти из полосы неудач, ты чувствуешь себя непобедимым. Но, с другой стороны, когда ты играл отлично и вдруг потерпел поражение, ты сразу же теряешь много уверенности и начинаешь ненавидеть себя. Мне кажется, что иногда мы (теннисисты) слишком много думаем», — сказал Медведев на пресс-конференции, посвящённой старту турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

В стартовом для себя матче прошлогодний финалист Медведев сразится с победителем матча Флавио Коболли (Италия) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания).

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