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«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 2-й игровой день: расписание, время начала матчей

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 2-й игровой день: расписание, время начала матчей
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В ночь с 7 на 8 марта в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт второй по счёту игровой день в рамках теннисного турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Расписание второго игрового дня (частичное)

Стэн Вавринка (Швейцария) – Томаш Махач (Чехия) – начало матча в 22:00 мск.
Лоренцо Сонего (Италия) – Миомир Кецманович (Сербия) – начало матча в 22:00 мск.
Роман Сафиуллин (Россия) – Даниэль Эванс (Великобритания) – начало матча не ранее 01:00 мск.
Павел Котов (Россия) – Алехандро Табило (Чили) – начало матча не ранее 04:00 мск.
Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Денис Шаповалов (Канада) – начало матча не ранее 06:30 мск.
Гаэль Монфис (Франция) – Макс Пёрселлт (Австралия) – начало матча не ранее 01:00 мск.

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