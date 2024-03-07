«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 2-й игровой день: расписание, время начала матчей

В ночь с 7 на 8 марта в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт второй по счёту игровой день в рамках теннисного турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Расписание второго игрового дня (частичное)

Стэн Вавринка (Швейцария) – Томаш Махач (Чехия) – начало матча в 22:00 мск.

Лоренцо Сонего (Италия) – Миомир Кецманович (Сербия) – начало матча в 22:00 мск.

Роман Сафиуллин (Россия) – Даниэль Эванс (Великобритания) – начало матча не ранее 01:00 мск.

Павел Котов (Россия) – Алехандро Табило (Чили) – начало матча не ранее 04:00 мск.

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Денис Шаповалов (Канада) – начало матча не ранее 06:30 мск.

Гаэль Монфис (Франция) – Макс Пёрселлт (Австралия) – начало матча не ранее 01:00 мск.