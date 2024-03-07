Даниил Медведев раскрыл, о чём думал, когда на время выбыл из топ-10 мирового рейтинга

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев признался, что принял и начал любить в теннисе изменчивость.

«Когда хорошее меняется на плохое, ты начинаешь это ненавидеть. Это прозвучит безумно, но со мной такое случается по разным причинам. Это может быть связано с телом, иногда с теннисом.

Например, в прошлом году, когда я выбыл из первой десятки, я приехал в Роттердам и чувствовал себя плохо. В связи с этим я начал задавать себе вопросы: может быть, я что-то потерял в своей игре? Смогу ли я это вернуть? У нас всегда много вопросов в голове. Иногда это хорошо, иногда плохо.

Я научился любить теннис за то, что он такой переменчивый. Например, две недели назад у меня немного болело тело: то тут, то там. Теперь всё изменилось, я чувствую себя хорошо здесь, в Индиан-Уэллсе, у меня больше мотивации и концентрации к тому, что я могу сделать на теннисном корте…

В общем, да, я научился наслаждаться изменениями. Даже если они мне не нравятся. Я стараюсь думать о том, что лучшие дни ещё впереди», — сказал Медведев на пресс-конференции, посвящённой старту турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).