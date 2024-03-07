Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, 2-й игровой день: расписание, время начала матчей

В ночь с 7 на 8 марта в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт второй по счёту игровой день в рамках теннисного турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Расписание второго игрового дня (частичное)

Эмма Радукану (Великобритания, WC) – Ребека Масарова (Испания, Q) – начало матча в 22:00 мск.

Каролина Возняцки (Дания, WC) – Чжу Линь (Китай) – 7:6 (8:6), 0:1 – матч продолжится не ранее 23:30 мск.

Винус Уильямс (США, WC) – Нао Хибино (Япония, Q) – 1:1 – матч продолжится не ранее 23:30 мск.

Эрика Андреева (Россия, Q) – Даниэль Коллинз (США) – 6:7 (3:7), 5:6 – матча продолжится не ранее 23:30 мск.

Анна Блинкова (Россия) – Каролина Плишкова (Чехия, WC) – начало матча в 1:00 мск.

Наоми Осака (Япония) – Сара Эррани (Италия, Q) – начало матча в 1:00 мск.

Элина Аванесян (Россия) – Осеан Доден (Франция) – начало матча в 2:30 мск.

Диана Шнайдер (Россия) – Ана Богдан (Румыния) – начало матча в 4:00 мск.