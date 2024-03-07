Соболенко: мама называет кубки c Australian Open близнецами и просит выиграть другие ТБШ

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко забавно рассказала о том, где хранит трофеи, завоёванные на Открытом чемпионате Австралии (2023, 2024).

«Они у моей мамы и стоят рядом. Она называет их близнецами и часто говорит мне: «Нам нужно разнообразие, два одинаковых трофея – это выглядит скучно, не могла бы ты поработать над завоеванием трофеев с других турниров «Большого шлема»? А я ей отвечаю: «Мама, какие у тебя простые просьбы, спасибо за это, ты могла бы просто оценить эти два, их не так-то просто было получить», — сказала Соболенко на пресс-конференции, посвящённой старту турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Отметим, что ранее мама Арины Юлия уже публиковала фото трофеев дочери у себя дома.