Кори Гауфф: порой кажется, что прохожие думают, будто я какое-то необыкновенное существо

Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира, 19-летняя американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, чувствует ли изменения в себе из-за роста популярности. В частности, вопрос журналистов был вызван недавним появлением Кори на обложке глянцевого журнала Vogue.

«Я вообще не чувствую себя знаменитостью, я считаю себя обычным человеком. Люди подходят ко мне, и мне кажется, что они думают, будто я какое-то необыкновенное существо, а это не так — я просто теннисистка и человек, который старается поднять настроение окружающим её людям. Так много людей в мире делают это, и не только знаменитости, но и обычные люди в своих сообществах. Я не думаю, что слава делает меня какой-то другой», — сказала Гауфф на пресс-конференции, посвящённой старту турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).