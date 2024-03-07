Карлос Алькарас — о ретрофото Роналду: это не слёзы, просто что-то попало в глаз

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на архивное фото португальского нападающего Криштиану Роналду, которое он опубликовал в честь 122-летия футбольного клуба «Реал» Мадрид. На снимке Роналду, в данный момент выступающий за «Аль-Наср», стоит в футболке «сливочных» и держит в одной руке Кубок Лиги чемпионов, а второй показывает пять пальцев.

«Это не слёзы, это просто что-то попало в глаз», — написал в комментариях к посту 20-летний Алькарас, который готовится выступить на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Фото: из личного архива Криштиану Роналду

39-летний Роналду выступал за мадридский «Реал» с 2009 по 2018 год. В составе команды он стал чемпионом Испании (2011/2012, 2016/2017), обладателем Кубка Испании (2010/2011, 2013/2014), победителем Лиги чемпионов (2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), а также клубного чемпионата мира (2014, 2016, 2017).