«Хотел извиниться во время пресс-конференции». Рублёв — о видео с извинениями за мат

Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал свой видеоролик, в котором он приносит извинения за мат в сторону линейного судьи в полуфинальном матче турнира в Дубае (ОАЭ).

«Хотел извиниться во время пресс-конференции, но, к сожалению, у меня не было пресс-конференции», — написал теннисист в своих социальных сетях.

Напомним, за выход в финал Рублёв боролся с первой ракеткой Казахстана Александром Бубликом. Андрей был дисквалифицирован с соревнований в самой концовке решающего, третьего сета встречи за мат в отношении линейного судьи. Причём на мат обратил внимание не судья на вышке, а другой линейный судья, который говорит на русском. После поединка Рублёв подал апелляцию на решение о лишении его очков и призовых за весь турнир, ATP приняла её и оштрафовала Андрея лишь на $ 36 400, сохранив заработанные рейтинговые очки.