Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Симона Халеп назвала турнир, на котором вернётся после дисквалификации

Симона Халеп назвала турнир, на котором вернётся после дисквалификации
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп подтвердила информацию СМИ о том, что её первым соревнованием после дисквалификации станет турнир категории WTA-1000 в Майами (США). Он пройдёт с 19 по 30 марта. Организаторы соревнований предоставили Халеп уайлд-кард.

«Я рада сообщить всем вам, что через две недели вернусь в WTA-тур, это произойдёт на турнире в Майами. Спасибо организаторам за предоставленную мне возможность, я не могу дождаться возвращения на корт и самого соревновательного процесса. До скорой встречи!» — написала Халеп в своих социальных сетях.

Халеп была дисквалифицирована на четыре года по решению CAS за нарушение антидопинговых правил. На Открытом чемпионате США по теннису в 2022 году в её организме обнаружили запрещённое вещество роксадустат. Изначально дисквалификация отсчитывалась с 7 октября 2022 года и продлиться должна была по 6 октября 2026 года. Однако после апелляции Халеп Спортивный арбитражный суд сократил срок дисквалификации до девяти месяцев.

Материалы по теме
Чемпионка двух ТБШ возвращается! Халеп щедро сократили срок отстранения и разрешили играть
Чемпионка двух ТБШ возвращается! Халеп щедро сократили срок отстранения и разрешили играть
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android