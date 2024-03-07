Симона Халеп назвала турнир, на котором вернётся после дисквалификации

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп подтвердила информацию СМИ о том, что её первым соревнованием после дисквалификации станет турнир категории WTA-1000 в Майами (США). Он пройдёт с 19 по 30 марта. Организаторы соревнований предоставили Халеп уайлд-кард.

«Я рада сообщить всем вам, что через две недели вернусь в WTA-тур, это произойдёт на турнире в Майами. Спасибо организаторам за предоставленную мне возможность, я не могу дождаться возвращения на корт и самого соревновательного процесса. До скорой встречи!» — написала Халеп в своих социальных сетях.

Халеп была дисквалифицирована на четыре года по решению CAS за нарушение антидопинговых правил. На Открытом чемпионате США по теннису в 2022 году в её организме обнаружили запрещённое вещество роксадустат. Изначально дисквалификация отсчитывалась с 7 октября 2022 года и продлиться должна была по 6 октября 2026 года. Однако после апелляции Халеп Спортивный арбитражный суд сократил срок дисквалификации до девяти месяцев.