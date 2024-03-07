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Опубликовано видео, на котором Янник Синнер играет в футбол с сыном Рафаэля Надаля

Опубликовано видео, на котором Янник Синнер играет в футбол с сыном Рафаэля Надаля
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В сети появилось видео, на котором чемпион Australian Open – 2024, третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер играет с Рафаэлем Надалем-младшим (сыном 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля). На видео также присутствует супруга Надаля – Мария Перелло.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео момента встреча Синнера и Надаля-младшего.

Видео снято в Индиан-Уэллсе (США), где проходит турнир серии «Мастерс». Синнер посеян на нём под третьим номером и в стартовом для себя раунде сразится с 99-й ракеткой мира австралийцем Танаси Коккинакисом.

Надаль-старший также должен был выступить в Индиан-Уэллсе. Однако снялся с них перед своим первым матчем, заявив, что «пока не считает себя готовым выступить на таком важном турнире».

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