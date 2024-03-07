Стало известно, где и когда в 2025 году пройдёт Кубок Лэйвера

Кубок Лэйвера в 2025 году пройдёт в Сан-Франциско (США), в Chase Center (домашняя арена баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз»), сообщает пресс-служба соревнований. Традиционный командный турнир в 2025 году состоится с 19 по 21 сентября.

Согласно регламенту, в рамках Кубка Лэйвера сражаются сборные Европы и мира. Неизменно капитанами данных команд являются семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой и 11-кратный чемпион турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира швед Бьорн Борг. Действующими чемпионами являются подопечные Макинроя.

Стоит отметить, что арена в Chase Center вмещает в себя 18 064 зрителя. Кубок Лэйвера — 2024 пройдёт в Берлине с 20 по 22 сентября.