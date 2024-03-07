Чжан Шуай стала обладательницей самой длинной серии поражений в истории WTA

Бывшая 22-я ракетка мира, 35-летняя теннисистка из Китая Чжан Шуай проиграла 18-й матч подряд, тем самым став обладательницей самой длинной серии поражений в WTA-туре в XXI веке.

18-е поражение Шуай произошло на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В первом раунде соревнований Чжан со счётом 7:5, 2:6, 0:6 проиграла 120-й ракетке мира японке Маи Хонтаме (Q).

Отметим, что до неудачной полосы Шуай лидером WTA-тура в XXI веке по числу поражений подряд была представительница Нидерландов Аранча Рус. В 2012 и 2013 годах она проиграла 17 матчей подряд на уровне WTA. Интересно, что в прошлом, 2023 году 33-летняя Рус завоевала свой первый титул WTA в карьере, это произошло на турнире в Гамбурге.