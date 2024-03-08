Стал известен первый соперник Новака Джоковича на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе
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Определился первый соперник 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира сербского теннисист Новака Джоковича на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Им стал 69-я ракетка мира из Австралии Александар Вукич.
В матче первого круга Вукич со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (8:6) обыграл 149-ю ракетку мира из Японии Синтаро Мочизуки (Q).
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