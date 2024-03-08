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Стал известен первый соперник Новака Джоковича на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Стал известен первый соперник Новака Джоковича на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе
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Определился первый соперник 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира сербского теннисист Новака Джоковича на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Им стал 69-я ракетка мира из Австралии Александар Вукич.

В матче первого круга Вукич со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (8:6) обыграл 149-ю ракетку мира из Японии Синтаро Мочизуки (Q).

Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
07 марта 2024, четверг. 22:10 МСК
Синтаро Мочизуки
Япония
Синтаро Мочизуки
С. Мочизуки
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 6
7 7 		7 8
         
Александар Вукич
Австралия
Александар Вукич
А. Вукич
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