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Роман Сафиуллин – Даниэль Эванс 6:1 5:7 6:2, победил Сафиуллин, результат матча в Индиан-Уэллсе 8 марта

Сафиуллин стартовал с победы на турнире в Индиан-Уэллсе, россиянин обыграл Эванса
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Российский теннисист 42-я ракетка мира Роман Сафиуллин с победы стартовал на турнире в Индиан-Уэллсе. В матче первого круга он обыграл британца Даниэля Эванса (45-я ракетка) со счётом 6:1, 5:7, 6:2.

Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
08 марта 2024, пятница. 00:35 МСК
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
1 		7 2
         
Даниэль Эванс
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс

Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. За это время Сафиуллин сделал восемь подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять из 12 брейк-пойнтов. На счету британца три эйса, восемь двойных ошибок и два из пяти реализованных брейк-поинтов.

Во втором круге Сафиуллин сыграет с 29-й ракеткой мира американцем Себастьяном Кордой.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.

Календарь турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе
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