Мама Циципаса: если есть игрок, которого я искренне уважаю, то это Рублёв

Бывшая советская теннисистка и уроженка Москвы Юлия Сальникова, мама греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, рассказала о своём отношении к пятой ракетке мира россиянину Андрею Рублёву.

«У нас в семье отличное отношение к Рублёву. это реальный человек! Нет, я не побегу его обнимать, внешне всё сдержанно, но если есть игрок, которого я искренне уважаю, то это Андрей», — сообщила Юлия Сальникова в соцсетях.

Рублёв и Циципас провели 12 матчей между собой на турнирах ATP и одержали по шесть побед. Оба теннисиста выступят на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), который проходит с 6 по 17 марта. Соперником россиянина во втором круге соревнований станет британский спортсмен Энди Маррей. Циципас в матче 1/32 финала встретится с французом Люка Пуем.