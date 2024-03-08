Маррей высказался об общении с официальными лицами после инцидента с Рублёвым в Дубае

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей высказался о культуре общения с официальными лицами в теннисе после скандального инцидента с российским теннисистом Андреем Рублёвым на турнире в Дубае.

«Всем нам, игрокам, нужно быть осторожнее в том, как мы разговариваем с официальными лицами. Думаю, я и сам допускал ошибки в этой ситуации. Регби — отличный пример того, как необходимо общаться с официальными лицами. Там к ним относятся уважительно. Мы, вероятно, могли бы лучше справиться с этим и в теннисе. В конце концов, нельзя кричать и терять самообладание. В такой ситуации неправы мы, а не официальные лица», — приводит слова Маррея BBC.

Напомним, за выход в финал турнира в Дубае Рублёв боролся с первой ракеткой Казахстана Александром Бубликом. Андрей был дисквалифицирован за мат в отношении линейного судьи. После поединка Рублёв подал апелляцию на решение о лишении его очков и призовых за весь турнир, ATP приняла её и оштрафовала Андрея лишь на $ 36 400, сохранив заработанные рейтинговые очки. Позже спортсмен принёс извинения за своё поведение.