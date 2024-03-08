Брат Анны Калинской пожелал сестре попасть в топ-10

Полузащитник футбольного клуба «Пари НН» Николай Калинский рассказал о своей сестре, теннисистке Анне Калинской.

«Папа очень любил футбол, поэтому хотел, чтобы сын был футболистом. Сестра пошла по другому пути, я за ноги отвечаю, она — за руки.

Когда у Ани есть возможность, она всегда приезжает на игры, бывала и в Москве, и в Нижнем Новгороде. У меня, к сожалению, не получается увидеть её матчи живьём, но я всегда стараюсь смотреть трансляции. Желаю взять титул, попасть в топ-10, а самое главное, чтобы была всегда здорова. Мы, родные, всегда рядом, очень скучаем по Ане и любим её», — приводит слова футболиста Go Tennis.

Российская теннисистка Анна Калинская занимает 25-е место в рейтинге WTA. В феврале Калинская в финале турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) уступила итальянской теннисистке, 26-й ракетке мира Жасмин Паолини со счётом 6:4, 5:7, 5:7. На пути к финалу она обыграла двух теннисисток из топ-3. В четвертьфинальном матче Калинская сломила сопротивление третьей ракетки мира из США Кори Гауфф (2:6, 6:4, 6:2), а в полуфинале переиграла первую ракетку мира из Польши Игу Свёнтек (6:4, 6:4). Россиянка начинала турнир с квалификации.