Джокович — о возможном выступлении на ОИ-2028: искать мотивацию становится всё труднее

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о возможном участии в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе (США).

«Не знаю, сколько времени в туре у меня осталось. Посмотрим. Ещё рано думать об Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Но эта мысль меня волнует. Мне нравится участвовать в Олимпиаде. Как мы знаем, Олимпийские игры проводятся каждые четыре года. Я пока не могу точно сказать, буду ли там. Думаю, что буду работать год за годом и посмотрю, как реагирует моё тело, насколько я увлечён и мотивирован. Искать мотивацию становится всё труднее. Но я всё ещё люблю этот вид спорта, до сих пор выступаю на самом высоком уровне и по-прежнему являюсь первой ракеткой мира», — сказал Джокович на пресс-конференции.