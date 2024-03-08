Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович — о возможном выступлении на ОИ-2028: искать мотивацию становится всё труднее

Джокович — о возможном выступлении на ОИ-2028: искать мотивацию становится всё труднее
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о возможном участии в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе (США).

«Не знаю, сколько времени в туре у меня осталось. Посмотрим. Ещё рано думать об Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Но эта мысль меня волнует. Мне нравится участвовать в Олимпиаде. Как мы знаем, Олимпийские игры проводятся каждые четыре года. Я пока не могу точно сказать, буду ли там. Думаю, что буду работать год за годом и посмотрю, как реагирует моё тело, насколько я увлечён и мотивирован. Искать мотивацию становится всё труднее. Но я всё ещё люблю этот вид спорта, до сих пор выступаю на самом высоком уровне и по-прежнему являюсь первой ракеткой мира», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Материалы по теме
Стал известен первый соперник Новака Джоковича на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android