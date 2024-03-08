Джокович: странно, продюсер ATP решил, что мой герой не выиграет Australian Open — 2024

Сербский теннисист Новак Джокович, первая ракетка мира и 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», рассказал, почему не смог выиграть титул Открытого чемпионата Австралии в этом сезоне.

«Очень странно, что продюсер ATP решил, что мой герой Новак Джокович не выиграет Australian Open (спортсмен отсылает к промо-ролику сезона от ATP, в котором говорится, что весь теннисный тур — реалити-шоу — Прим. «Чемпионата»). Это не всегда так, но я должен смириться (смеётся). Я говорил всем, что шоу очень хорошо сделано. Думаю, многие люди позитивно это восприняли. Мне очень понравилось. ATP, медиа и контент-команда отлично поработали и наконец раскрыли настоящих нас вместе с именами.

Австралия – место, где я выиграл больше всего «Шлемов». Обычно я начинал год с трофея «Большого шлема» и это вдохновляло до конца сезона. Это придает уверенность, чувствуешь какое-то облегчение.

Не думаю, что у меня было достаточно времени на отдых и на подготовку, если сравнивать с обычным распорядком. Но как есть. Я играл не в свой лучший теннис в Австралии, в отличие от Янника Синнера. В тот день он был просто намного лучше меня. А после сделал потрясающий камбэк и выиграл первый титул. Так что всё было абсолютно заслужено», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.