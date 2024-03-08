Свёнтек: мы не имеем большого влияния на выбор места проведения Итогового турнира WTA

Польская теннисистка Ига Свёнтек, первая ракетка мира, высказалась о том, что Итоговый турнир WTA в 2024 году может пройти в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я всегда была в числе спортсменок, которые хотели бы, чтобы Итоговый турнир WTA проходил в Европе. Но, как вы знаете, мы всё ещё ждём решения. Мы, как спортсменки, не имеем большого влияния на выбор места проведения турнира», — приводит слова Свёнтек издание Sport.pl.

Напомним, в 2024 году Итоговый турнир WTA должен пройти с 3 по 10 ноября.

Ранее ATP объявила о сотрудничестве с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, а также заключила контракт о проведении Next Gen ATP Finals в этой стране до 2027 года. Женский тур официально о сотрудничестве с Саудовской Аравией пока не сообщал.