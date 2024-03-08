Джокович: Индиан-Уэллс – одно из важнейших мероприятий, которые есть в нашем спорте

Сербский теннисист Новак Джокович, первая ракетка мира, рассказал о своих эмоциях от возвращения на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) спустя пять лет и описал ожидания от турнира.

«На этом этапе карьеры я тщательно выбираю турниры, на которых буду выступать, и Индиан-Уэллс – одно из важнейших мероприятий, которые есть в нашем спорте. Пять лет пролетели очень быстро. Я рад здесь находиться. Это очень важно и для меня, и для моей команды. Я хорошо выступал на этом турнире и в Майами – «солнечный дубль», как мы это называем. Надеюсь, удастся провести ещё один хороший турнир в этом году», — приводит слова спортсмена Youtube-канал «Больше!»

Напомним, Новак Джокович является пятикратным чемпионом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе: впервые он выиграл этот турнир в 2008 году, в последний раз — в 2016-м.