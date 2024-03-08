Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович: Индиан-Уэллс – одно из важнейших мероприятий, которые есть в нашем спорте

Джокович: Индиан-Уэллс – одно из важнейших мероприятий, которые есть в нашем спорте
Аудио-версия:
Комментарии

Сербский теннисист Новак Джокович, первая ракетка мира, рассказал о своих эмоциях от возвращения на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) спустя пять лет и описал ожидания от турнира.

«На этом этапе карьеры я тщательно выбираю турниры, на которых буду выступать, и Индиан-Уэллс – одно из важнейших мероприятий, которые есть в нашем спорте. Пять лет пролетели очень быстро. Я рад здесь находиться. Это очень важно и для меня, и для моей команды. Я хорошо выступал на этом турнире и в Майами – «солнечный дубль», как мы это называем. Надеюсь, удастся провести ещё один хороший турнир в этом году», — приводит слова спортсмена Youtube-канал «Больше

Напомним, Новак Джокович является пятикратным чемпионом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе: впервые он выиграл этот турнир в 2008 году, в последний раз — в 2016-м.

Материалы по теме
Алькарас не выигрывает титулов уже семь месяцев. Что происходит со второй ракеткой мира?
Алькарас не выигрывает титулов уже семь месяцев. Что происходит со второй ракеткой мира?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android