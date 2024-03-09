Кербер в трёх сетах обыграла Остапенко в матче второго круга турнира в Индиан-Уэллсе

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, чемпионка трёх турниров «Большого шлема», в трёх сетах обыграла 10-ю ракетку мира из Латвии Елену Остапенко в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:3, 6:3.

Спортсменки провели на корте 2 часа 13 минут. По ходу матча Анжелика Кербер выполнила три эйса, реализовала 8 брейк-пойнтов из 20 и допустила восемь двойных ошибок. На счету Елены Остапенко девять подач навылет, 6 реализованных брейк-пойнтов из 14 и 12 двойных ошибок.

В третьем круге Анжелика Кербер встретится либо с 19-й ракеткой мира из России Вероникой Кудерметовой, либо с 80-й ракеткой мира из Японии Нао Хибино. Соперница немки определится сегодня, 9 марта, ночью.