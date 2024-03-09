Кербер в трёх сетах обыграла Остапенко в матче второго круга турнира в Индиан-Уэллсе
Поделиться
Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, чемпионка трёх турниров «Большого шлема», в трёх сетах обыграла 10-ю ракетку мира из Латвии Елену Остапенко в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:3, 6:3.
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2024, пятница. 22:10 МСК
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|3
|
|6
|6
Анжелика Кербер
А. Кербер
Спортсменки провели на корте 2 часа 13 минут. По ходу матча Анжелика Кербер выполнила три эйса, реализовала 8 брейк-пойнтов из 20 и допустила восемь двойных ошибок. На счету Елены Остапенко девять подач навылет, 6 реализованных брейк-пойнтов из 14 и 12 двойных ошибок.
В третьем круге Анжелика Кербер встретится либо с 19-й ракеткой мира из России Вероникой Кудерметовой, либо с 80-й ракеткой мира из Японии Нао Хибино. Соперница немки определится сегодня, 9 марта, ночью.
Комментарии
- 9 марта 2024
-
00:34
-
00:33
-
00:03
- 8 марта 2024
-
23:39
-
23:29
-
23:17
-
21:43
-
21:20
-
20:26
-
20:15
-
19:58
-
19:16
-
18:32
-
16:42
-
16:26
-
16:04
-
15:51
-
15:32
-
15:22
-
12:11
-
11:40
-
11:37
-
11:02
-
10:47
-
10:16
-
09:28
-
06:12
-
04:03
-
03:58
-
03:40
-
03:03
-
02:34
-
02:32
-
01:33
-
00:40