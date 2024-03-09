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Кербер в трёх сетах обыграла Остапенко в матче второго круга турнира в Индиан-Уэллсе

Кербер в трёх сетах обыграла Остапенко в матче второго круга турнира в Индиан-Уэллсе
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Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, чемпионка трёх турниров «Большого шлема», в трёх сетах обыграла 10-ю ракетку мира из Латвии Елену Остапенко в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:3, 6:3.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2024, пятница. 22:10 МСК
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		3 3
5 		6 6
         
Анжелика Кербер
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер

Спортсменки провели на корте 2 часа 13 минут. По ходу матча Анжелика Кербер выполнила три эйса, реализовала 8 брейк-пойнтов из 20 и допустила восемь двойных ошибок. На счету Елены Остапенко девять подач навылет, 6 реализованных брейк-пойнтов из 14 и 12 двойных ошибок.

В третьем круге Анжелика Кербер встретится либо с 19-й ракеткой мира из России Вероникой Кудерметовой, либо с 80-й ракеткой мира из Японии Нао Хибино. Соперница немки определится сегодня, 9 марта, ночью.

Сетка турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллс
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