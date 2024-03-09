«Хочу держаться подальше от шума». Алькарас — том, что слава иногда его угнетает

Испанский теннисист и вторая ракетка мира Карлос Алькарас заявил, что иногда ему хочется проснуться и не быть узнанным болельщиками из-за плохого настроения.

«Я стараюсь не слишком много думать об успехе, хочу держаться подальше от шума. Но с этим может быть трудно справиться. Я стараюсь получать удовольствие от времени, проведённого на корте. Иногда плохие моменты могут случиться, но я стараюсь сосредоточиться на себе и своей команде

Я стараюсь все время улыбаться. Шутки позволяют мне оставаться самим собой. Слава и внимание в большинстве случаев хороши, но иногда ты просыпаешься в плохом настроении и просто хочешь спрятаться и не быть узнанным. Но мне нравится, когда люди меня знают… узнают меня… это хорошо», — приводит слова Алькараса The Tennis Letter.

Напомним, что сейчас Алькарас, определившийся под вторым номером посева турнира в Индиан-Уэллсе (США), готовится сыграть свой дебютный матч с итальянцем Маттео Арнальди.