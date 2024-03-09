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Ига Свёнтек переиграла Даниэль Коллинз во втором круге WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Ига Свёнтек переиграла Даниэль Коллинз во втором круге WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
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Первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), на котором посеяна под первым номером. В матче второго круга Свёнтек обыграла в двух сетах Даниэль Коллинз из США (56-я в рейтинге WTA) — 6:3, 6:0.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
09 марта 2024, суббота. 00:15 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз

Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. Свёнтек выполнила две подачи навылет, допустив две двойных ошибки, и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Коллинз четыре эйса при семи двойных ошибках и ни одного выигранного брейк-пойнта при трёх шансах.

В третьем круге Ига Свёнтек встретится с победителем встречи между итальянкой Камилой Джорджи (106-я в мировой классификации) и Линдой Носковой из Чехии (29-я ракетка мира).

Календарь турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
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