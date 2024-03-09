Ига Свёнтек переиграла Даниэль Коллинз во втором круге WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), на котором посеяна под первым номером. В матче второго круга Свёнтек обыграла в двух сетах Даниэль Коллинз из США (56-я в рейтинге WTA) — 6:3, 6:0.

Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. Свёнтек выполнила две подачи навылет, допустив две двойных ошибки, и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Коллинз четыре эйса при семи двойных ошибках и ни одного выигранного брейк-пойнта при трёх шансах.

В третьем круге Ига Свёнтек встретится с победителем встречи между итальянкой Камилой Джорджи (106-я в мировой классификации) и Линдой Носковой из Чехии (29-я ракетка мира).