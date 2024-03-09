Рублёв обыграл Маррея и вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
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Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира категории Masters в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга Рублёв обыграл в двух сетах представителя Великобритании Энди Маррея — 7:6 (7:3), 6:1.
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
09 марта 2024, суббота. 00:50 МСК
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|1
Энди Маррей
Э. Маррей
Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. Рублёв девять раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Маррея пять подач навылет и четыре двойные ошибки.
Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе продолжится до 17 марта. В третьем круге российский теннисист Андрей Рублёв встретится с победителем пары Брэндон Накашима (США) — Иржи Легечка (Чехия). Призовой фонд турнира составляет $8 995 555. Действующим чемпионом турнира является вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас.
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