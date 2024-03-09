Рублёв обыграл Маррея и вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира категории Masters в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга Рублёв обыграл в двух сетах представителя Великобритании Энди Маррея — 7:6 (7:3), 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. Рублёв девять раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Маррея пять подач навылет и четыре двойные ошибки.

Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе продолжится до 17 марта. В третьем круге российский теннисист Андрей Рублёв встретится с победителем пары Брэндон Накашима (США) — Иржи Легечка (Чехия). Призовой фонд турнира составляет $8 995 555. Действующим чемпионом турнира является вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас.