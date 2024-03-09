Бублик стартовал с победы на турнире в Индиан-Уэллсе. Следующий соперник – де Минор

Сегодня, 9 марта, на турнире ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США) прошёл матч между 20-й ракеткой мира казахстанским теннисистом Александром Бубликом и китайцем Цзюнчэном Шаном (139-я ракетка). Встреча завершиласьсо счётом 6:4, 6:1 в пользу Бублика.

Матч продолжался 1 час и 3 минуты. Бублик сделал девять подач навылет, допустил всего две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. Китайский теннисист не выполнил ни одного эйса, совершил одну двойную ошибку и смог реализовать лишь один брейк-пойнт из четырёх.

В следующем круге Бублику будет противостоять австралийский теннисист 10-я ракетка мира Алекс де Минор, который в двух сетах обыграл японца Таро Дэниэла.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.