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Александр Бублик – Цзюнчэн Шан 6:4 6:1, победил Бублик, результат матча в Индиан-Уэллсе 9 марта

Бублик стартовал с победы на турнире в Индиан-Уэллсе. Следующий соперник – де Минор
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Сегодня, 9 марта, на турнире ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США) прошёл матч между 20-й ракеткой мира казахстанским теннисистом Александром Бубликом и китайцем Цзюнчэном Шаном (139-я ракетка). Встреча завершиласьсо счётом 6:4, 6:1 в пользу Бублика.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
09 марта 2024, суббота. 05:15 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Цзюнчэн Шан
Китай
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан

Матч продолжался 1 час и 3 минуты. Бублик сделал девять подач навылет, допустил всего две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. Китайский теннисист не выполнил ни одного эйса, совершил одну двойную ошибку и смог реализовать лишь один брейк-пойнт из четырёх.

В следующем круге Бублику будет противостоять австралийский теннисист 10-я ракетка мира Алекс де Минор, который в двух сетах обыграл японца Таро Дэниэла.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.

Календарь турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе
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